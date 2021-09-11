Барселона готовит €70 миллионов за Ольмо

Каталонская «Барселона» в будущем январе намерена выкупить контракт атакующего полузащитника «Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо.
«Барселона» намерена предложить за игрока €70 миллионов. Сам Ольмо хочет вернуться в каталонский клуб.
Ольмо тренировался в структуре «Барселоны» с 2007 по 2014 годы, после чего перешел в загребское «Динамо» на правах свободного агента. В январе 2020 года «Лейпциг» выкупил контракт Ольмо за €22 миллиона.
Всего Дани провел за «Лейпциг» 61 матч во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач.
Контракт Ольмо с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2024 года.
Источник — Goal.com
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