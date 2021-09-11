Александр НАЗАРЕНКО: «Матч с Шахтером за второе место — звучит круто»

Украинский футболист «Днепра-1» Александр Назаренко поделился ожиданиями от поединка с донецким «Шахтером» в 7-м туре УПЛ.

— Для «Днепра-1» предстоящий поединок словно еврокубковый?

— Согласен. «Шахтер» выступит в групповом раунде Лиги чемпионов. Для «Днепра-1» это хороший экзамен. Будет тяжело. Тем не менее, если будем достойно противостоять «горнякам», то, думаю, у нас будут шансы на хороший результат.

— Какие у «Днепра-1» цели на сезон?

— Мы хотим попасть в еврокубки. Однако сейчас об этом не думаем. Двигаемся от матча к матчу. Каждый поединок для нас как финал…

— На данном этапе встреча с «Шахтером» — это матч за второе место. Странновато звучит?

— Круто звучит (улыбается). Мы много работаем, и боженька нас вознаграждает. Впрочем, впереди еще очень много матчей и однако хотелось, чтобы подобных поединков было больше. Мы идем к своей цели, а как оно получится, узнаем весной.

Матч 7-го тура УПЛ «Шахтер» — «Днепр-1» состоится в субботу, 11 сентября, в 19:30 по киевскому времени.