Вторая лига. Матчи 8-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 сентября проходят поединки 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 8-й тур
11 сентября
- 14:00 Нива Винница – АФСК Киев
- 15:00 Карпаты Галич – Диназ Вышгород
- 15:00 Эпицентр Дунаевцы – Рубикон Киев
- 16:00 Виктория Николаевка – Металлург Запорожье
- 16:00 Полтава – Волчанск
- 16:00 Сумы – Балканы Заря
- 16:00 Таврия Симферополь – Тростянец
- 16:00 Яруд Мариуполь – Николаев
- 16:30 Буковина Черновцы – Карпаты Львов
- 16:30 Скорук Томаковка – Реал Фарма
- 17:00 Кристалл Херсон – Энергия Новая Каховка
- 17:00 Левый берег Киев – Днепр Черкасcы
- 17:00 ЛНЗ Черкасcы – Чернигов
Видеотрансляция матчей
14:00 Нива Винница – АФСК Киев
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Источник — Sport.ua
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