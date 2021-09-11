Челси может обменять Вернера на Сане

Лондонский «Челси» может обменять 25-летнего немецкого нападающего Тимо Вернера на 25-летнего немецкого вингера «Баварии» Лероя Сане.

Но «Бавария» сомневается в сделке, несмотря на ее интерес к Вернеру. Тимо рассматривается немецким клубом в качестве замены 33-летнему польскому форварду Роберту Левандовски. При этом «Бавария» не горит желанием отпускать Сане в другой клуб.

Ориентировочная стоимость Вернера составляет €65 миллионов, Сане оценивается в €60 миллионов.