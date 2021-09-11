Челси может обменять Вернера на Сане

Лондонскому клубу нужен вингер «Баварии»

  • 11.09.2021 09:07
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Челси может обменять Вернера на Сане
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

Лондонский «Челси» может обменять 25-летнего немецкого нападающего Тимо Вернера на 25-летнего немецкого вингера «Баварии» Лероя Сане.

Но «Бавария» сомневается в сделке, несмотря на ее интерес к Вернеру. Тимо рассматривается немецким клубом в качестве замены 33-летнему польскому форварду Роберту Левандовски. При этом «Бавария» не горит желанием отпускать Сане в другой клуб.

Ориентировочная стоимость Вернера составляет €65 миллионов, Сане оценивается в €60 миллионов.

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Источник — Todofichajes.com

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