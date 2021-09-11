Сергей НАГОРНЯК: «У Мариуполя чуть ли не патовая ситуация»

Специалист поделился ожиданиями от поединка 7-го тура УПЛ

  • 11.09.2021 08:45
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Сергей НАГОРНЯК: «У Мариуполя чуть ли не патовая ситуация»
© ФК Мариуполь

Бывший футболист сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от поединка 7-го тура чемпионата Украины по футболу «Колос» — «Мариуполь».

«У азовцев ситуация чуть ли не патовая. К тому же в восьмом туре им предстоит сыграть с «Шахтером». У Остапа Маркевича большие проблемы с составом. Молодежь не может постоянно давать результат. А когда еще поражение идет за поражением, в моральном плане непросто без опыта выступлений на высоком уровне.

У «Колоса» произошла смена наставника, президент бредит еврокубками, поэтому мотивация, возможно, будет на стороне хозяев. «Мариуполю» в этом поединке будет сложнее добиться положительного результата», — считает Нагорняк.

Поединок 7-го тура УПЛ «Колос» — «Мариуполь» состоится в воскресенье, 12 сентября, в 17:00.

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Источник — zbirna.com

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