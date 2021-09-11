Стало известно, когда в первом круге сыграют Динамо и Шахтер

Украинская Премьер-лига определила даты и время начала матчей 10-го тура, которые будут сыграны с 1 по 3 октября.

В главном матче первого круга «Динамо» сыграет дома против «Шахтера» в воскресенье, 3 октября, в 19:30.

10-й тур УПЛ

1 октября, пятница

19:30. Мариуполь – Рух Львов

2 октября, суббота

14:00. Колос Ковалевка – Черноморец Одесса

17:00. Львов – Днепр-1

19:30. Ворскла Полтава – Ингулец Петрово

3 октября, воскресенье