Стало известно, когда в первом круге сыграют Динамо и Шахтер

Украинская Премьер-лига определила даты и время начала матчей 10-го тура, которые будут сыграны с 1 по 3 октября.
В главном матче первого круга «Динамо» сыграет дома против «Шахтера» в воскресенье, 3 октября, в 19:30.
10-й тур УПЛ
1 октября, пятница
- 19:30. Мариуполь – Рух Львов
2 октября, суббота
- 14:00. Колос Ковалевка – Черноморец Одесса
- 17:00. Львов – Днепр-1
- 19:30. Ворскла Полтава – Ингулец Петрово
3 октября, воскресенье
- 14:00. Верес Ровно – Александрия
- 17:00. Заря Луганск – Десна Чернигов
- 17:00. Металлист-1925 Харьков – Минай
- 19:30. Динамо Киев – Шахтер Донецк
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Источник — Sport.ua
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