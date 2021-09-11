Аталанта – Фиорентина. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 3-го тура итальянской Серии A

  • 11.09.2021 01:29
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Аталанта – Фиорентина. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 3-го тура итальянской Серии А «Аталанта» – «Фиорентина».

«Аталанта» и «Фиорентина» находятся по соседству в турнирной таблице Серии А. Бергамаски идут на 9-м месте, имея в активе 4 очка. «Фиалки» находятся на 10-й позиции, набрав 3 балла.

116 раз встречались между собой эти команды. 49 раз победила команда из Флоренции, 30 раз выиграл коллективы из Бергамо, 37 встреч завершились вничью.

«Поставлю на ничью, потому что команды будут играть после матчей сборных. У «Аталанты» и «Фиорентины» много сборников. Да, «Аталанта» – фаворит, но поставим на то, что «Фиорентина» сможет увезти очко из Бергамо», – сказал Бартулович.

Матч «Аталанта» – «Фиорентина» состоится 11 сентября. Начало встречи – в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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