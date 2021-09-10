Криворожский «Кривбасс» вместе со своим техническим партнером JOMA представил новую игровую форму на сезон 2021/22.

Вице-президент клуба Артем Гагарин: «Мы очень хотели сделать что-то особенное и захватывающее. Не стандартная презентация на стадионе или на какой-то условной крыше, а настоящий экшн. Я думаю, у нас все получилось. Но и это еще не все, впоследствии мы представим бэкстейдж и ролик с презентацией в формате 360°».

Видео пронизано глубокими смыслами, которые акцентируют внимание на принципах и философии клуба. Съемки проходили в карьере, который разрабатывает компания «Рудомайн» – генеральный партнер клуба. Масштаб предприятия, которое покоряет природу, сила мощной техники и труд людей – это основы стабильности и успеха клуба. Футболисты и футболистки снимались вместе, что является признаком гендерного равенства. Представители Украины, Бразилии и Молдовы стоят рядом в форме с эмблемой одного клуба – и это символизирует единую крепкую семью под названием ФК «Кривбасс».

Представители клуба, Денис Васин, Роман Лепка, Лидиани де Оливейра, Мария Анпилогова, Ирина Топал и Вагнер Гонсалвеш, гордо стоят на фоне техники, которая в прямом смысле добывает железо из-под земли и является движущей силой промышленности страны. Это история о системообразующую спокойную силу и мощь, а также о преданности традициям родного края.

Но в ролике нашлось место и динамике, и движению. Камера со скоростью до 100 км/ч с легкостью погружается на сотни метров в карьер и с такой же скоростью взлетает вверх. Именно такими темпами и также динамично идет развитие криворожского футбола после возрождения ФК «Кривбасс» в 2020 году. Традиционные цвета, историческая эмблема, фирменные номера и лозунг «Имя нам Кривбасс» украшают все комплекты экипировки клуба и отдают дань истории ФК «Кривбасс».

ВИДЕО. На больших самосвалах. Кривбасс оригинально представил новую форму