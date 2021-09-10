ВИДЕО. На больших самосвалах. Кривбасс оригинально представил новую форму

Видео пронизано глубокими смыслами с акцентами на принципах и философии клуба

  • 10.09.2021 23:12
  • 724 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. На больших самосвалах. Кривбасс оригинально представил новую форму
© ФК Кривбасс Кривой Рог

Криворожский «Кривбасс» вместе со своим техническим партнером JOMA представил новую игровую форму на сезон 2021/22.

Вице-президент клуба Артем Гагарин: «Мы очень хотели сделать что-то особенное и захватывающее. Не стандартная презентация на стадионе или на какой-то условной крыше, а настоящий экшн. Я думаю, у нас все получилось. Но и это еще не все, впоследствии мы представим бэкстейдж и ролик с презентацией в формате 360°».

Видео пронизано глубокими смыслами, которые акцентируют внимание на принципах и философии клуба. Съемки проходили в карьере, который разрабатывает компания «Рудомайн» – генеральный партнер клуба. Масштаб предприятия, которое покоряет природу, сила мощной техники и труд людей – это основы стабильности и успеха клуба. Футболисты и футболистки снимались вместе, что является признаком гендерного равенства. Представители Украины, Бразилии и Молдовы стоят рядом в форме с эмблемой одного клуба – и это символизирует единую крепкую семью под названием ФК «Кривбасс».

Представители клуба, Денис Васин, Роман Лепка, Лидиани де Оливейра, Мария Анпилогова, Ирина Топал и Вагнер Гонсалвеш, гордо стоят на фоне техники, которая в прямом смысле добывает железо из-под земли и является движущей силой промышленности страны. Это история о системообразующую спокойную силу и мощь, а также о преданности традициям родного края.

Но в ролике нашлось место и динамике, и движению. Камера со скоростью до 100 км/ч с легкостью погружается на сотни метров в карьер и с такой же скоростью взлетает вверх. Именно такими темпами и также динамично идет развитие криворожского футбола после возрождения ФК «Кривбасс» в 2020 году. Традиционные цвета, историческая эмблема, фирменные номера и лозунг «Имя нам Кривбасс» украшают все комплекты экипировки клуба и отдают дань истории ФК «Кривбасс».

ВИДЕО. На больших самосвалах. Кривбасс оригинально представил новую форму

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Источник — ФК Кривбасс

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    manticora1990
    online
    manticora1990, 10.09.2021 23:31
    -1
    Это просто шикарно!! Нигде такой красоты не видела!!
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    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 10.09.2021 23:25
    0
    Супер!
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