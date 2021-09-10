ФОТО. Роберто Карлос и Луиш Фигу открыли в Киеве футбольную школу Реала

Знаменитые футболисты прошлого Роберто Карлос и Луиш Фигу открыли футбольную школу «Реала» в Киеве.

Их сопровождал мэр столицы Виталий Кличко, который поделился эмоциями от события:

«Сегодня принял участие в открытии социально-спортивной школы фонда «Реал Мадрид». Также хочу поздравить новых воспитанников школы, которую открыли на базе колледжа им. В. А. Сухомлинского. На открытие пришли легенды клуба «Реал» Луиш Фигу, Роберто Карлос, Эдвин Конго и Хосе Эмилио Амависка.

Теперь у маленьких и юных киевлян из социально незащищенных семей больше шансов воплотить свою мечту о карьере в большом футболе. А город продолжает делать все, чтобы наши дети учились и воспитывались в достойных условиях и по лучшим стандартам».