В матче аматорских команд в российском Иркутске футболисты игроки избили арбитра из-за того, что тот назначил пенальти. В матче между командами «Виктория» и «Пахтакор» при счете 1:1 на 85-й минуте арбитр матча Антон Рженов назначил 11-метровый удар в ворота «Пахтакора».

Игрок «Пахтакора» Бобомурод Алланазаров набросился на арбитра, и тот дал свисток об окончании матча. Однако с трибун прибежал Дилмурод Капланов и нанес судье удар в голову, после чего тот потерял сознание и упал на газон.

Судья матча Антон Рженов затем рассказал подробности: «Я поставил пенальти в ворота команды «Пахтакор». Игрок «Пахтакора» под номером 5 Бобомурод Алланазаров не согласился с этими действиями, побежал на меня с матерными криками и попытался несколько раз ударить. Один раз попал по лицу, я его оттолкнул, показал ему красную карточку и принял решение игру прекратить. Сразу после свистка я получил удар сзади, по ребрам и в ту область, где заканчивается голова и начинается шея. Это был сильный удар, я потерял сознание на несколько секунд».

ВИДЕО. Он назначил пенальти. В России избили арбитра до потери сознания