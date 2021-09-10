ВИДЕО. КЛОПП – про карантинные ограничения, Ван Дейка и матч с Лидсом

В воскресенье, 12 сентября, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лидс» на домашнем стадионе «Элланд Роуд» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа перед матчем «Лидс» - «Ливерпуль».
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Источник — Sport.ua
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