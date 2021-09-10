Рух – Заря. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Нападающий винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 7-го тура Премьер-лиги Украины «Рух» – «Заря».

«В предыдущем туре обе команды победили в домашних встречах с одинаковым счетом 1:0. «Рух» переиграл «Львов», а «Заря» оказалась сильнее «Ворсклы».

Львовяне с 7 очками в активе идут на 10-м месте в УПЛ. Луганчане с 10 баллами в копилке расположились на 7-й позиции.

Впервые эти команды сыграли в прошлом сезоне УПЛ и тогда команда Виктора Скрипника дважды обыграла галицкую команду со счетами 4:0 и 2:0.

Интересный матч будет. «Заря» итак уже много очков недобрала. Поэтому луганская команда должна обыграть львовян на выезде. Поставлю победу «Зари» в этом матче», - сказал Козьбан.

Матч «Рух» – «Заря» состоится 11-го сентября. Начало встречи в 14:00.

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Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».