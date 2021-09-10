Шахтер – Днепр-1. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 7-го тура УПЛ «Шахтер» – «Днепр-1».

«В шестом туре УПЛ «Шахтер» сыграл вничью с «Минаем» (1:1). А «Днепр-1» выиграл в Харькове у «Металлиста 1925».

В турнирной таблице Премьер-лиги Украины «горняки» идут на втором месте, имея в активе 13 очков. Днепряне также набрали 13 баллов, но находятся на третьей позиции. «Шахтер» имеет лучше статистику забитых-пропущенных мячей.

Пять раз встречались на поле эти команды. Все пять игр завершались победами «Шахтера» (2:0, 2:0, 4:1, 1:0, 2:1).

Я не думаю, что «Днепр-1» будет ставить автобус. Склоняюсь к ничьей в этой встрече, хотя «Шахтер», конечно, фаворит. Для «горняков» это будет матч перед поединком Лиги чемпионов. «Шахтеру» уже в среду играть матч Лиги чемпионов с «Шерифом». Рискну поставить на ничью. «Днепр-1» неплохо выглядит. Поставлю на ничью, хотя однозначно «Шахтер» - фаворит», - сказал Нагорняк.

Матч «Шахтер» – «Днепр-1» состоится 11-го сентября. Начало встречи в 19:30.

Сергей Нагорняк – в прошлом известный украинский футболист. Выступал за «Ворсклу», винницкую «Ниву», житомирский «Химик», московский «Спартак», «Днепр», «Металлург» из Новомосковска, донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Волынь», «Ирпень» и китайские клубы. Сыграл 14 матчей за сборную Украины. Ныне работает тренером сборной Украины U-16.