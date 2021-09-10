Металлист 1925 – Динамо. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Специалист сделал прогноз на матч УПЛ

  • 10.09.2021 19:20
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  • 1 комментарий
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© ФК Динамо Киев

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 7-го тура УПЛ «Металист 1925» – «Динамо».

«Металлист 1925» в предыдущем туре проиграл «Днепру-1» со счетом 1:2. «Динамо» разгромило «Колос» (7:0).

На данный момент харьковская команда с 6 очками идет 11-й. Киевляне с 16 баллами лидируют в Премьер-лиге Украины.

«Динамо» - фаворит этого поединка. Хотя «Металлист 1925» неплохо выглядит, но киевляне все равно фавориты. Тем более Луческу вернулся на тренерскую скамью. И, думаю, «Динамо» не будет растранжиривать очки. Ставлю на победу «Динамо», - сказал Нагорняк.

Матч «Металист 1925» – «Динамо» состоится 11-го сентября. Начало встречи в 17:00.

Сергей Нагорняк – в прошлом известный украинский футболист. Выступал за «Ворсклу», винницкую «Ниву», житомирский «Химик», московский «Спартак», «Днепр», «Металлург» из Новомосковска, донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Волынь», «Ирпень» и китайские клубы. Сыграл 14 матчей за сборную Украины. Ныне работает тренером сборной Украины U-16.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
    cucumber, 10.09.2021 19:48
    0
    ну раз молодежка прихлопнула Динамо, значит и основной состав покажет где раки зимуют.
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