ЧЕФЕРИН: «Не против, если бы Реал, Ювентус и Барселона покинули УЕФА»

Президент УЕФА Александер Чеферин снова выступил с резкой критикой руководства «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны», которые до сих пор не отказались от идеи создания Суперлиги:

«Я был бы не против, если бы «Реал», «Барселона» и «Ювентус» покинули УЕФА. Очень забавно, что они хотели создать новый турнир, а теперь хотят выступать в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов.

Во всех трех клубах некомпетентное руководство. Эти парни пытались убить футбол».