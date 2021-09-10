ЧЕФЕРИН: «Не против, если бы Реал, Ювентус и Барселона покинули УЕФА»

Президент УЕФА снова раскритиковал создателей Суперлиги

  • 10.09.2021 18:19
  • 1267 просмотров
  • 0 комментариев
ЧЕФЕРИН: «Не против, если бы Реал, Ювентус и Барселона покинули УЕФА»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин снова выступил с резкой критикой руководства «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны», которые до сих пор не отказались от идеи создания Суперлиги:

«Я был бы не против, если бы «Реал», «Барселона» и «Ювентус» покинули УЕФА. Очень забавно, что они хотели создать новый турнир, а теперь хотят выступать в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов.

Во всех трех клубах некомпетентное руководство. Эти парни пытались убить футбол».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Der Spiegel

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности