Металлист 1925 остановил Динамо. Киевляне впервые уступили в чемпионате U19

В матче 7-го тура юношеского чемпионата Украины U-19 «Динамо» потерпело первое в сезоне поражение. Команда на выезде уступила «Металлисту 1925» со счетом 1:2.
Лидером чемпионата остается «Шахтер», который набрал 21 пункт. У киевлян на 3 очка меньше.
«Металлист 1925» U-19 - «Динамо» U-19 - 2:1 (1:0)
Голы: Стрельник (4), Журавель (71) - Шулянский (81)
«Металлист 1925»: И.Потимков - Гуренко, Ю.Потимков (к), Шишко, Дзюба, Дегтярев (Огурцов, 83), Кучков (Журавель, 56) Эмере, Курцев (Яшин, 80), Стрельник (Баранов, 75), Лещинский (Островский, 55).
«Динамо»: Моргун - Малыш, Боль (Филатов, 63), Дячук, Вивчаренко (Бенедюк, 63) - Бражко (Скрипник, 56), Яцык (к), Н.Волошин, Царенко, Диалло (Шулянский, 72) - К.Попов (Горбач, 72).
Источник — ФК Динамо Киев
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