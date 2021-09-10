Металлист 1925 остановил Динамо. Киевляне впервые уступили в чемпионате U19

«Динамо» U-19 проиграло на выезде

  • 10.09.2021 17:28
  • 485 просмотров
  • 2 комментария
Металлист 1925 остановил Динамо. Киевляне впервые уступили в чемпионате U19
© fcdynamo.kiev.ua

В матче 7-го тура юношеского чемпионата Украины U-19 «Динамо» потерпело первое в сезоне поражение. Команда на выезде уступила «Металлисту 1925» со счетом 1:2.

Лидером чемпионата остается «Шахтер», который набрал 21 пункт. У киевлян на 3 очка меньше.

«Металлист 1925» U-19 - «Динамо» U-19 - 2:1 (1:0)
Голы: Стрельник (4), Журавель (71) - Шулянский (81)

«Металлист 1925»: И.Потимков - Гуренко, Ю.Потимков (к), Шишко, Дзюба, Дегтярев (Огурцов, 83), Кучков (Журавель, 56) Эмере, Курцев (Яшин, 80), Стрельник (Баранов, 75), Лещинский (Островский, 55).

«Динамо»: Моргун - Малыш, Боль (Филатов, 63), Дячук, Вивчаренко (Бенедюк, 63) - Бражко (Скрипник, 56), Яцык (к), Н.Волошин, Царенко, Диалло (Шулянский, 72) - К.Попов (Горбач, 72).

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    terhoha
    online
    terhoha, 10.09.2021 17:40
    0
    ДИНАМО тільки з Десною може грати і все.
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    Primovocatus
    Primovocatus, 10.09.2021 17:36
    0
    Ну так дома же.)
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