Вице-президент УАФ: «Судьба Петракова? Не он начинал этот отбор»

Александр Герега уверен, что тренер может лишиться приставки и.о.

  • 10.09.2021 16:29
  • 1541 просмотр
  • 5 комментариев
Вице-президент УАФ: «Судьба Петракова? Не он начинал этот отбор»
© uaf.ua

Александр Герега, вице-президент УАФ, рассказал о ситуации с тренером сборной Украины Александром Петраковым, который сейчас является исполняющим обязанности.

— Есть вероятность, что Петраков перестанет быть исполняющим обязанности в случае выхода на ЧМ-2022?

— Сто процентов. Факты – вещь упертая. Хочется ему пожелать, чтобы он этого результата достиг. У него есть все возможности. Мы с чемпионами мира сыграли на равных.

И после предыдущих 1:7 французы праздновали свои 1:1, поскольку это не они сыграли вничью, это мы им дали возможность сыграть в эту ничью.

Хочется думать, что мы все-таки увидим сборную в Катаре. Очень хочется об этом мечтать.

— Зависит ли судьба Петракова от выхода на ЧМ?

— Я думаю, что это будет серьезный момент, но Петраков не начинал этот отбор. Если бы он начинал этот цикл с этих ничьих..

С Казахстаном нам банально не повезло. И с французами не повезло. Это были две игры, где мы должны были побеждать, но спорт есть спорт, – сказал Герега.

Украина в отборе на ЧМ-2022 сыграла 5 матчей и набрала 5 очков.

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Источник — Трибуна

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    terhoha
    online
    terhoha, 10.09.2021 17:04
    +1
    Дибільне інтервю, ні про що.
    Ссылка
    vyacheslav110528
    online
    vyacheslav110528, 10.09.2021 16:49
    0
    Не согласен с Герегой, первая игра отбора с французами 1:1 при Шевченко, а 7:1 был в товарищеском матче, но про это быстро забывают…
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    mandjiko
    online
    mandjiko, 10.09.2021 16:35
    +2
    "банально не повезло", два пропущенных мяча просто не повезло, ясно понятно.
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    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 10.09.2021 16:33
    +2
    Короче как сказал специалист - НЕ ПОВЕЗЛО )
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    dd dent
    online
    dd dent, 10.09.2021 16:32
    +2
    Бред, моменты и голы соперники забили ж, правда с допингом 1 игрок, но все же
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