Олег ДУЛУБ: «Даже для меня переход во Львов стал неожиданным»

Наставник Олег Дулуб во время паузы на матчи сборных возглавил «Львов», который после 6 туров УПЛ набрал лишь 2 очка.

«Даже для меня все это было неожиданно, все решилось очень быстро. Позитивные эмоции, сам не ожидал, что так будет. Как будто домой вернулся».

«В команде нужно стабилизировать психологическое состоянии. Это очень важно».

«Трансферы? Окно уже закрыто, есть только свободные агенты. Мы не сможем взять больше двух игроков, чтобы не дестабилизировать команду», - сказал Дулуб.