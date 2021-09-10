Юрген КЛОПП: «ЧМ каждые два года? Подумайте о футболистах, а не деньгах»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал идею ФИФА проводить чемпионаты мира каждые два года.

«Нет ни одного вида спорта в мире с таким календарем. Есть более требовательные виды спорта в плане физической подготовки, но они не выступают по 30-40 раз в год. Мы знаем, в чем причина. Всегда причина в деньгах. Какие еще чемпионаты мира и Евро каждые два года? Это значит, что топ-игроки будут каждый год иметь один большой турнир для сборных».

«Все идеи последнего времени направлены только на то, чтобы было большей матчей. Так нельзя. Нужно подумать о футболистах, без которых не будет этой игры», - сказал Клопп.

Идею не поддержали ни ведущие европейские клубы, ни УЕФА.