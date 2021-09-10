Серхио АГУЭРО: «Был шокирован, когда узнал об уходе Месси из Барселоны»

Форвард понимает, что у клуба финансовые проблемы

  • 10.09.2021 14:51
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Серхио АГУЭРО: «Был шокирован, когда узнал об уходе Месси из Барселоны»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро был удивлен, когда узнал, что клуб не сможет удержать Лионеля Месси, который ушел в ПСЖ.

«Когда я приходил в «Барселону», то у меня не было проблем с финансовой стороной контракта. Я понимал, что уже не буду получать столько, сколько в «Манчестер Сити». Я просто сказал агенту устроить возможность перехода в «Барсу».

«До подписания контракта я общался с Лео, и он сказал, что продлит соглашение с клубом, что все устроится. Конечно, я был шокирован, когда узнал, что Месси уходит. Ясно, что у клуба есть финансовые проблемы, и после Месси ушел и Гризманн».

«Это объяснимо, учитывая долги «Барселоны», - сказал Агуэро.

Аргентинский форвард еще не дебютировал в составе новой команды.

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Источник — AS

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