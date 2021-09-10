Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы едем отбирать очки у Шахтера»

Наставник «Днепра-1» высказался накануне поединка с грандом

  • 10.09.2021 13:57
  • 434 просмотра
  • 0 комментариев
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы едем отбирать очки у Шахтера»
© Футбол 1/2/3. Игор Йовичевич

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды против донецкого «Шахтера» в рамках 7 тура УПЛ.

«Матч можно выиграть у кого угодно. Это зависит от вдохновения в тот день, как ты выспался, как ты сконцентрированно и самоотверженно работал на тренировках, как понял матч. Потому что одно дело - понимать до матча, а другое - когда он начнется. Победа зависит от многих факторов. Можем сказать, что Шахтер - фавориты матча, потому что их статус позволяет так считать. Лига чемпионов есть Лига чемпионов, мы должны это уважать. Но мы знаем нашу силу, наше качество, поэтому едем отбирать очки у Шахтера. Конечно, будет очень трудно. Нам надо продемонстрировать нашу лучшую игру», - сказал Йовичевич.

Матч «Шахтер» – «Днепр-1» состоится в субботу, 11 сентября. Начало встречи в 19:30.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности