Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы едем отбирать очки у Шахтера»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды против донецкого «Шахтера» в рамках 7 тура УПЛ.

«Матч можно выиграть у кого угодно. Это зависит от вдохновения в тот день, как ты выспался, как ты сконцентрированно и самоотверженно работал на тренировках, как понял матч. Потому что одно дело - понимать до матча, а другое - когда он начнется. Победа зависит от многих факторов. Можем сказать, что Шахтер - фавориты матча, потому что их статус позволяет так считать. Лига чемпионов есть Лига чемпионов, мы должны это уважать. Но мы знаем нашу силу, наше качество, поэтому едем отбирать очки у Шахтера. Конечно, будет очень трудно. Нам надо продемонстрировать нашу лучшую игру», - сказал Йовичевич.

Матч «Шахтер» – «Днепр-1» состоится в субботу, 11 сентября. Начало встречи в 19:30.