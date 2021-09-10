Умер бывший защитник Металлиста Денис Барвинко

Ушел из жизни бывший защитник харьковского «Металлиста» и молодежной сборной Украины Денис Барвинко.
Экс-футболист скончался сегодня, 10 сентября, в возрасте 27 лет. Причина смерти не сообщается.
Барвинко в период с 2011 по 2014 годы провел 7 матчей и сделал 1 ассист за «Металлист» в украинской Премьер-лиге. Также в его активе одна игра в Лиге Европы и три поединка в Кубке Украины.
Вызывался в молодежные сборные Украины разных возрастов. За сборную U-21 провел 1 поединок в 2012 году.
В последнее время Барвинко был главным тренером команды чемпионата Днепропетровской области «Энергия» Приднепровск.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.