Умер бывший защитник Металлиста Денис Барвинко

Ушел из жизни бывший защитник харьковского «Металлиста» и молодежной сборной Украины Денис Барвинко.

Экс-футболист скончался сегодня, 10 сентября, в возрасте 27 лет. Причина смерти не сообщается.

Барвинко в период с 2011 по 2014 годы провел 7 матчей и сделал 1 ассист за «Металлист» в украинской Премьер-лиге. Также в его активе одна игра в Лиге Европы и три поединка в Кубке Украины.

Вызывался в молодежные сборные Украины разных возрастов. За сборную U-21 провел 1 поединок в 2012 году.

В последнее время Барвинко был главным тренером команды чемпионата Днепропетровской области «Энергия» Приднепровск.