Умер бывший защитник Металлиста Денис Барвинко

Экс-футболист скончался в возрасте 27 лет

  • 10.09.2021 13:19
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Умер бывший защитник Металлиста Денис Барвинко
© instagram.com/retrofootball.kharkiv. Денис Барвинко

Ушел из жизни бывший защитник харьковского «Металлиста» и молодежной сборной Украины Денис Барвинко.

Экс-футболист скончался сегодня, 10 сентября, в возрасте 27 лет. Причина смерти не сообщается.

Барвинко в период с 2011 по 2014 годы провел 7 матчей и сделал 1 ассист за «Металлист» в украинской Премьер-лиге. Также в его активе одна игра в Лиге Европы и три поединка в Кубке Украины.

Вызывался в молодежные сборные Украины разных возрастов. За сборную U-21 провел 1 поединок в 2012 году.

В последнее время Барвинко был главным тренером команды чемпионата Днепропетровской области «Энергия» Приднепровск.

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