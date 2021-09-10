Ливерпуль готовит мешок денег за Педри

Английский «Ливерпуль» намерен подписать 18-летнего испанского центрального полузащитника «Барселоны» Педри будущим летом.

«Красные» готовы расстаться со значительной суммой, чтобы выкупить контракт игрока. Сообщается, что предложение «Ливерпуля» составит €100 миллионов.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп видит в Педри замену Вейналдуму, который минувшим летом перешел в ПСЖ на правах свободного агента.

Педри перешел в «Барселону» из «Лас-Пальмаса» в сентябре 2019 года за €20 миллионов. За это время футболист успел провести за первую команду «блаугранас» 54 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

Контракт Педри с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года с опцией продления еще на два года.

В активе футболиста 10 матчей за национальную сборную Испании.