Ливерпуль готовит мешок денег за Педри

Английский «Ливерпуль» намерен подписать 18-летнего испанского центрального полузащитника «Барселоны» Педри будущим летом.
«Красные» готовы расстаться со значительной суммой, чтобы выкупить контракт игрока. Сообщается, что предложение «Ливерпуля» составит €100 миллионов.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп видит в Педри замену Вейналдуму, который минувшим летом перешел в ПСЖ на правах свободного агента.
Педри перешел в «Барселону» из «Лас-Пальмаса» в сентябре 2019 года за €20 миллионов. За это время футболист успел провести за первую команду «блаугранас» 54 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.
Контракт Педри с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года с опцией продления еще на два года.
В активе футболиста 10 матчей за национальную сборную Испании.
Источник — Transfermarketweb
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