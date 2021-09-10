Лукас РАНЖЕЛ: «Украинская Премьер-лига — новый вызов для меня»

Новичок «Ворсклы» ждет своего дебюта за полтавскую команду

  • 10.09.2021 12:44
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Лукас РАНЖЕЛ: «Украинская Премьер-лига — новый вызов для меня»
© ФК Ворскла. Лукас Ранжел

Новичок «Ворсклы» Лукас Ранжел поделился ожиданиями от своих выступлений за полтавскую команду.

«Мне очень приятно вернуться сюда снова. Как видите, футбольная судьба такая непредсказуемая. Кто бы мог подумать, что после моего гостевого визита сюда в конце июля с «КуПСом» я вскоре вернусь, чтобы подписать соглашение уже с «Ворсклой». От имени моей семьи, которая, конечно же, приехала со мной, хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого трансфера. Сейчас решаю мелкие бытовые вопросы, а в целом все в порядке.

Жду своего дебюта в УПЛ. Работаю на тренировках с удвоенной энергией, чтобы быстрее понять философию моей новой команды, знакомлюсь с партнерами и пока задаю много вопросов (смеется). Языкового барьера нет, ведь «Ворскла» мультикультурная, здесь много англоязычных ребят. Еще отметил бы коллектив. В Полтаве он просто замечательный!

Я здесь для того, чтобы быть полезным коллективу. Я немного поездил по Европе, и украинская Премьер-лига действительно новый вызов для меня. Убежден, это будет интересное приключение продолжительностью в целый сезон, который должен завершиться успехом нашей команды. Попробую проявить свои лучшие качества, чтобы завоевать расположение местных болельщиков», — заявил Ранжел.

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Источник — ФК Ворскла

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