Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Матвиенко не хватает спортивной злости»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о 25-летнем защитнике Николае Матвиенко.

«Я считаю Матвиенко очень хорошим футболистом, но ему немного недостает спортивной злости. У него есть все возможности для блестящей карьеры, я уверен, что он способен добиться гораздо большего. Матвиенко знает об этом, я его часто наставляю и требую больше жесткости в единоборствах вне зависимости от позиции, которую защитник занимает на поле.

Я хочу, чтобы он стал в полном объеме. Именно для этого я дал ему капитанскую повязку. Рост Матвиенко начинается отсюда. Хочу, чтобы он прибавил в этом аспекте игры, поскольку есть другие возрастные футболисты, у которых уже не за горами завершение карьеры. А Матвиенко еще можно причислять к молодым. Но он не юнец, и ему предстоит занять место тех, кто вынужден будет уйти в силу своего возраста. И я бы хотел ускорить процесс становления Матвиенко», - сказал Де Дзерби.