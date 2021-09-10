Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Матвиенко не хватает спортивной злости»

Наставник «Шахтера» – о защитнике

  • 10.09.2021 13:00
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Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Матвиенко не хватает спортивной злости»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о 25-летнем защитнике Николае Матвиенко.

«Я считаю Матвиенко очень хорошим футболистом, но ему немного недостает спортивной злости. У него есть все возможности для блестящей карьеры, я уверен, что он способен добиться гораздо большего. Матвиенко знает об этом, я его часто наставляю и требую больше жесткости в единоборствах вне зависимости от позиции, которую защитник занимает на поле.

Я хочу, чтобы он стал в полном объеме. Именно для этого я дал ему капитанскую повязку. Рост Матвиенко начинается отсюда. Хочу, чтобы он прибавил в этом аспекте игры, поскольку есть другие возрастные футболисты, у которых уже не за горами завершение карьеры. А Матвиенко еще можно причислять к молодым. Но он не юнец, и ему предстоит занять место тех, кто вынужден будет уйти в силу своего возраста. И я бы хотел ускорить процесс становления Матвиенко», - сказал Де Дзерби.

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Источник — YouTube

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