Гвардиоле нужен Модрич

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хочет видеть в своей команде 36-летнего хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича.

Модрич защищает цвета «Реала» с лета 2012 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за €35 миллионов. В текущем сезоне Лука провел за «сливочных» один поединок в Ла Лиге, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года, после чего футболист станет свободным агентом. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €10 миллионов.