Гвардиоле нужен Модрич

Полузащитник «Реала» может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

  • 10.09.2021 11:49
  • 947 просмотров
  • 2 комментария
Гвардиоле нужен Модрич
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хочет видеть в своей команде 36-летнего хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича.

Модрич защищает цвета «Реала» с лета 2012 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за €35 миллионов. В текущем сезоне Лука провел за «сливочных» один поединок в Ла Лиге, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года, после чего футболист станет свободным агентом. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €10 миллионов.

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Источник — El Nacional

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    OKs100
    online
    OKs100, 10.09.2021 13:06
    0
    zzg77, 10.09.2021 12:25
    Странное утверждение!! Модрич завтра бутсы повесит на гвоздь, на кой Пепу пенсионер???
    Ему столько же лет, как и Роналду, при этом Роналду по-прежнему останется лучшим форвардом мира.
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 10.09.2021 12:25
    0
    Странное утверждение!! Модрич завтра бутсы повесит на гвоздь, на кой Пепу пенсионер???
    Ссылка
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