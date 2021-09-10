ФОТО. Чигринский подписал контракт с новичком высшего дивизиона Греции

Украинский защитник стал игроком «Ионикоса»

  • 10.09.2021 11:41
  • 1900 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Чигринский подписал контракт с новичком высшего дивизиона Греции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский

Бывший футболист сборной Украины Дмитрий Чигринский подписал контракт с греческим клубом «Ионикос».

34-летний защитник поставил подпись под соглашением, однако о его длительности не сообщается.

Фото Чигринского в футболке нового клуба опубликовал агент украинца Александр Панков.

Отметим, что «Ионикос» является новичком высшего дивизиона чемпионата Греции.

В новый клуб Дмитрий перешел на правах свободного агента. Его контракт с АЕКом истек в июне.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    online
    umnuy2, 10.09.2021 12:07
    +1
    я бы этих агентов пиявок ещё бы в детстве маленьких убивал-вы посмотримте на это фото
    Ссылка
    Gargantua
    online
    Gargantua, 10.09.2021 11:47
    +5
    на фото Ісус і мєлкій бєс
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 10.09.2021 11:46
    +1
    удачи,Чигиригиринский!
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