ФОТО. Чигринский подписал контракт с новичком высшего дивизиона Греции

Бывший футболист сборной Украины Дмитрий Чигринский подписал контракт с греческим клубом «Ионикос».

34-летний защитник поставил подпись под соглашением, однако о его длительности не сообщается.

Фото Чигринского в футболке нового клуба опубликовал агент украинца Александр Панков.

Отметим, что «Ионикос» является новичком высшего дивизиона чемпионата Греции.

В новый клуб Дмитрий перешел на правах свободного агента. Его контракт с АЕКом истек в июне.