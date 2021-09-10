ФОТО. Чигринский подписал контракт с новичком высшего дивизиона Греции

Бывший футболист сборной Украины Дмитрий Чигринский подписал контракт с греческим клубом «Ионикос».
34-летний защитник поставил подпись под соглашением, однако о его длительности не сообщается.
Фото Чигринского в футболке нового клуба опубликовал агент украинца Александр Панков.
Отметим, что «Ионикос» является новичком высшего дивизиона чемпионата Греции.
В новый клуб Дмитрий перешел на правах свободного агента. Его контракт с АЕКом истек в июне.
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Источник — Instagram
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