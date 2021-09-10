Сергей НАГОРНЯК: «Десна получила серьезный удар по психологии»

Пауза в чемпионате пошла на пользу черниговской команде, уверен специалист

  • 10.09.2021 11:20
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Сергей НАГОРНЯК: «Десна получила серьезный удар по психологии»
© ФК Десна

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от поединка 7-го тура УПЛ «Ворскла» — «Десна».

«Пошла ли на пользу «Десне» пауза в чемпионате после двух крупных поражений? Безусловно. После четырех подряд побед получить в двух поединках восемь мячей — это серьезно бьет по психологии. Впрочем, Александр Рябоконь должен вытянуть футболистов из пике. Это будет матч соседей по турнирной таблице, как говорят в таких случаях, игра за шесть очков. Здесь нет фаворита, поэтому встреча обещает быть очень напряженной», — отметил Нагорняк.

Матч «Ворскла» — «Десна» состоится в воскресенье, 12 сентября, в 19:30.

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Источник — zbirna.com

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