Сергей НАГОРНЯК: «Десна получила серьезный удар по психологии»

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от поединка 7-го тура УПЛ «Ворскла» — «Десна».
«Пошла ли на пользу «Десне» пауза в чемпионате после двух крупных поражений? Безусловно. После четырех подряд побед получить в двух поединках восемь мячей — это серьезно бьет по психологии. Впрочем, Александр Рябоконь должен вытянуть футболистов из пике. Это будет матч соседей по турнирной таблице, как говорят в таких случаях, игра за шесть очков. Здесь нет фаворита, поэтому встреча обещает быть очень напряженной», — отметил Нагорняк.
Матч «Ворскла» — «Десна» состоится в воскресенье, 12 сентября, в 19:30.
Источник — zbirna.com
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