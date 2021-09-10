Допилка восстановился после травмы

Экс-игрок сборной Украины готов помочь «Ужгороду»

  • 10.09.2021 11:20
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Допилка восстановился после травмы
© ФК Минай. Олег Допилка

ФК «Ужгород» проведет в Первой лиге чемпионата Украины очередной календарный поединок с одним из лидеров дивизиона - «Кривбассом», который в минувшем туре потерпел первое поражение.

В матче в Кривом Роге исполняющий обязанности главного тренера Богдан Блавацкий не сможет рассчитывать на травмированных Стефана Федака, Василия Бецу, дисквалифицированного Владислава Чушенко и заболевшего Владислава Шкиндера. Все они - защитники.

Зато вернулся в строй после повреждения экс-игрок национальной сборной Украины стоппер Олег Допилка и он сможет помочь «Ужгороду» в противостоянии с «Кривбассом».

Напомним, что после семи туров «Кривбасс» занимает второе место в Первой лиге, набрав 16 очков, а «Ужгород» - 16-е с одним пунктом.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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