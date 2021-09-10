Валерий КРИВЕНЦОВ: «Не отойдем от своей игры даже в матче с Динамо»

Наставник «Металлиста 1925» поделился ожиданиями от поединка с киевской командой

  • 10.09.2021 10:11
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Валерий КРИВЕНЦОВ: «Не отойдем от своей игры даже в матче с Динамо»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды против киевского «Динамо» в рамках 7-го тура УПЛ.

«Я неоднократно говорил, что у нас есть своя структура игры, от которой мы постараемся не отходить даже в игре с чемпионом страны. Есть моменты тактического перестроения, мы моделируем эти ситуации на тренировках. Но я все равно хочу, чтобы наша команда всегда играла с позиции силы, насколько это позволяет соперник. Конечно, на игру с чемпионом страны настраивать команду даже не надо. Думаю, у наших игроков и так будет супермотивация — показать себя на фоне такого соперника», — сказал Кривенцов.

Матч «Металлист 1925» — «Динамо» состоится в Харькове в субботу, 11 сентября. Начало встречи в 17:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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