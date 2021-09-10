Василий КОБИН: «Стремление Селезнева бить рекорды — это его амбиции»

Украинский форвард отметился первым забитым мячом за «Минай»

  • 10.09.2021 09:47
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Василий КОБИН: «Стремление Селезнева бить рекорды — это его амбиции»
© ФК Минай. Василий Кобин и Евгений Селезнев

Главный тренер «Миная» Василий Кобин подвел итог двухнедельной подготовки команды во время паузы в чемпионате Украины, связанной с матчами сборных.

«Паузу мы заполнили двумя играми с венгерскими командами, где смогли посмотреть в деле игроков, которые еще не имели игровой практики. Ну и заодно наиграть несколько иную тактическую схему. В целом же, если по кадрам, то, как я уже говорил раньше, у нас нет первого и второго составов. Есть игроки, которые больше подходят под одну схему, а есть группа, с которой лучше использовать другую тактику. Все игроки сейчас хорошего уровня, который для нас предельно ясен.

Свой дебютный мяч забил Селезнев. Что касается его стремления побить чьи-то рекорды, то это уже его личные амбиции. Для меня важно то, как он работает на тренировках, как он выкладывается в процессе занятий. В любом случае, забитый гол, неважно где, в товарищеском матче или в официальном, всегда придает веру в свои силы, в то, что игрок находится на правильном пути и работает в нужном направлении», — считает Кобин.

В 7-м туре УПЛ «Минай» на своем поле примет «Черноморец». Матч состоится в воскресенье, 12 сентября, и начнется в 14:00.

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Источник — Footboom

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