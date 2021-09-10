Роналду хотел перейти в Манчестер Сити

36-летний португальский бомбардир Криштиану Роналду был готов перейти из «Ювентуса» в английский «Манчестер Сити» минувшим летом. Но ситуацию изменил звонок из «Манчестер Юнайтед», цвета которого Роналду защищал с 2003 по 2009 годы.

«Манчестер Сити» не успел продать ни одного из своих форвардов, чтобы освободить место для Роналду.

«Горожане» пытались избавиться от Бернардо Силвы, Габриэла Жезуса или Рияда Мареза, но не преуспели в этом. В подписании Роналду был заинтересован главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года.