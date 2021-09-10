Василий ГРИЦУК: «Полесью не хватало взаимопонимания между футболистами»

Полузащитник и капитан «Полесья» Василий Грицук рассказал о первых матча чемпионата, вылете из Кубка Украины и назвал задачи команды на сезон.

«Команда приняла все требования нового тренера, просто не хватало взаимопонимания между футболистами в первых матчах сезона.

Да, мы вылетели из Кубка Украины, но как бы банально не звучало, нам не хватило скамейки плюс пошли травмы.

Руководство клуба требует закрепиться в верхней части турнирной таблицы», - сказал Грицук.

В текущем сезоне Первой лиги «Полесье» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков в семи матчах.

Ближайший матч команда Юрия Калитвинцева проведет на своем поле с «Прикарпатьем». Поединок состоится 11 сентября и начнется в 13:15.