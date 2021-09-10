Василий ГРИЦУК: «Полесью не хватало взаимопонимания между футболистами»

Полузащитник и капитан «Полесья» Василий Грицук рассказал о первых матча чемпионата, вылете из Кубка Украины и назвал задачи команды на сезон.
«Команда приняла все требования нового тренера, просто не хватало взаимопонимания между футболистами в первых матчах сезона.
Да, мы вылетели из Кубка Украины, но как бы банально не звучало, нам не хватило скамейки плюс пошли травмы.
Руководство клуба требует закрепиться в верхней части турнирной таблицы», - сказал Грицук.
В текущем сезоне Первой лиги «Полесье» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков в семи матчах.
Ближайший матч команда Юрия Калитвинцева проведет на своем поле с «Прикарпатьем». Поединок состоится 11 сентября и начнется в 13:15.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.