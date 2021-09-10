Джибриль Сиссе вошел в тренерский штаб Марселя

Экс-нападающий «Марселя» и сборной Франции Джибриль Сиссе стал тренером. Об этом француз сообщил в Instagram.
Сиссе вошел в тренерский штаб «Марселя», где будет отвечать за подготовку нападающих молодежных команд.
«Очень горжусь тем, что могу помочь молодым нападающим «Марселя» с Тойфилу Маулида и Филиппа Анциани», - написал Сиссе.
Напомним, Сиссе выступал за «Марсель» с 2006 по 2009 год. На его счету 37 голов и 9 голевых передач в 80 матчах во всех турнирах.
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Источник — Sport.ua
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