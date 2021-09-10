Антуан ГРИЗМАНН: «Хочу восстановить хорошие отношения с фанатами Атлетико»

Вернувшийся в «Атлетико» нападающий Антуан Гризманн рассказал об отношениях с болельщиками «матрасников».

«Раньше у меня были хорошие отношения с фанатами, и я хочу восстановить их. По мне все будет видно. Буду доказывать все действиями, а не словами. Я вернулся, чтобы отдавать за «Атлетико» все силы. Уверен, всем нам это пойдет на пользу», - сказал Гризманн.