Антуан ГРИЗМАНН: «Хочу восстановить хорошие отношения с фанатами Атлетико»

Вернувшийся в «Атлетико» нападающий Антуан Гризманн рассказал об отношениях с болельщиками «матрасников».
«Раньше у меня были хорошие отношения с фанатами, и я хочу восстановить их. По мне все будет видно. Буду доказывать все действиями, а не словами. Я вернулся, чтобы отдавать за «Атлетико» все силы. Уверен, всем нам это пойдет на пользу», - сказал Гризманн.
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Источник — Get French Football
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