Челси попытается купить хавбека Севильи

Жюль Кунде заинтересовал лондонский клуб

  • 10.09.2021 02:00
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  • 1 комментарий
Челси попытается купить хавбека Севильи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Английский «Челси» попытается приобрести полузащитника испанской «Севильи» Жюля Кунде в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что трансфер может состояться, если руководство испанской команды снизит цену до 50 миллионов евро.

Кунде 22 года, в прошедшем сезоне он принял участие в 39 играх за «Севилью» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

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Источник — Sky Sports

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    romankremin96
    romankremin96, 10.09.2021 02:36 (изменен)
    0
    Клоуни ви. Кунде центральний захисник!
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