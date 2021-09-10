Челси попытается купить хавбека Севильи

Английский «Челси» попытается приобрести полузащитника испанской «Севильи» Жюля Кунде в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что трансфер может состояться, если руководство испанской команды снизит цену до 50 миллионов евро.

Кунде 22 года, в прошедшем сезоне он принял участие в 39 играх за «Севилью» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.