Криворожский Кривбасс презентовал клубную академию

На стадионе «Горняк» состоялась торжественная презентация криворожской футбольной академии «Кривбасс». Впервые в клубной истории, начиная с 1959 года, ФК «Кривбасс» имеет свою академию. Перед матчем «Кривбасса» U-19 были представлены команды U-14, U-15, U-16 и U-17, которые будут защищать честь ФК «Кривбасс» на соревнованиях юношеского уровня.

Сейчас количество воспитанников академии «Кривбасса» насчитывает более 500, через год это число возрастет до 1500. На поле стадиона под овации болельщиков появились директор академии Олег Чайка; «Кривбасс» U-14 (старший тренер Андрей Голуб, тренер Константин Щербаков), «Кривбасс» U-15 (старший тренер Сергей Гвоздевич, тренер Сергей Чудак), «Кривбасс» U-16 (старший тренер Станислав Упилков, тренер Владимир Балагуев) , «Кривбасс» U-17 (старший тренер Юрий Мукан, тренер Дмитрий Суспицын), тренер вратарей академии – Денис Браилко.

С приветственным словом выступили вице-президент ФК «Кривбасс» Артем Гагарин и директор академии Олег Чайка. Артем Сергеевич поздравил всех с праздником футбола в Кривом Роге, поблагодарил руководство клуба, а также пригласил всех желающих присоединяться к большой футбольной семье, попробовать свои силы в Академии.

Олег Чайка, директор академии «Кривбасс»: «Для футбольного Кривого Рога это большое событие. С такими сильными тренерами, которые сегодня работают у нас, мы сможем решить все задачи и добиваться высоких результатов. Хочу выразить благодарность руководству ФК «Кривбасс», президенту Константину Караманиц за то, что он создает все прекрасные условия для нашей академии. Академии желаю, чтобы как можно большее количество воспитанников пополняло ряды главной команды города – «Кривбасса».