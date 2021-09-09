Знаменитый нидерландский тренер решил закончить карьеру в 74 года

Знаменитый нидерландский тренер Гус Хиддинк принял решение об окончании карьеры.

«В последнее время я не проявлял активности из-за коронавируса. Вчера я поговорил с руководством, и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другую методику. Я собираюсь остановиться. Полностью».

В последнее время 74-летний Хиддинк возглавлял сборную команду Кюрасао. За карьеру нидерландец тренировал такие клубы как ПСВ, «Фенербахче», «Валенсия», «Реал Мадрид, «Бетис», «Челси» и «Анжи» Махачкала. Он также был главным тренером сборных Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, России, Турции и Китая U-21.