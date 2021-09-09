Получил вакцину – приходи на футбол. Новая акция от Руха

«Рух» объявил о специальной акции, цель которой – популяризация вакцинации среди населения. Каждый, кто сделает прививку от коронавируса в центрах вакцинации во Львовской области, получит специальный флаер, который можно будет бесплатно обменять на билет на домашние матчи команды против «Зари» и «Динамо» Киев (11 и 25 сентября соответственно).
«Своим примером мы хотим показать, что вакцинация – правильный шаг на пути к преодолению коронавируса. Мы, как и большинство населения нашей области, тоже столкнулись с проблемами в пандемиию.
В прошлом, дебютном для нас в УПЛ сезоне мы провели всего 4 или 5 домашних матчей в присутствии болельщиков. Наш клуб заинтересован в том, чтобы к нам приходили болельщики», - заявил генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин.
Источник — ФК Рух Львов
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