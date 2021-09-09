ФОТО. Сменил мяч на клюшку. Шевченко участвует в турнире по гольфу в Англии

Соперниками экс-наставника сборной Украины являются много знаменитостей

  • 09.09.2021 20:48
  • 1031 просмотр
  • 4 комментария
ФОТО. Сменил мяч на клюшку. Шевченко участвует в турнире по гольфу в Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко играет на турнире по гольфу в Англии.

Экс-наставник сине-желтых выступает на турнире по гольфу BMW PGA Championship. Турнир проходит в графстве Суррей с 9 до 12 сентября.

Соперниками Шевченка являются много знаменитостей, среди которых: экс-футболист «Ливерпуля» Робби Фаулер, промоутер боксера Энтони Джошуа – Эдди Хирн, актер Том Холланд, бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп, футболист «Брайтона» Адам Лаллана.

ФОТО. Шевченко участвует в турнире по гольфу в Англии

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sukiyaki
    Sukiyaki, 09.09.2021 21:54
    0
    Пишите письма
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    Yura Юрий
    Yura Юрий, 09.09.2021 21:51
    0
    вот на что он сборную променял..
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    CheMP
    CheMP, 09.09.2021 21:48
    -1
    Ссылка
    PerezdeCuellar
    PerezdeCuellar, 09.09.2021 21:24
    -1
    А еще у дюпутаты пусть идет в блок к Наталье Королевской!
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