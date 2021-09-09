ФОТО. Сменил мяч на клюшку. Шевченко участвует в турнире по гольфу в Англии

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко играет на турнире по гольфу в Англии.

Экс-наставник сине-желтых выступает на турнире по гольфу BMW PGA Championship. Турнир проходит в графстве Суррей с 9 до 12 сентября.

Соперниками Шевченка являются много знаменитостей, среди которых: экс-футболист «Ливерпуля» Робби Фаулер, промоутер боксера Энтони Джошуа – Эдди Хирн, актер Том Холланд, бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп, футболист «Брайтона» Адам Лаллана.

ФОТО. Шевченко участвует в турнире по гольфу в Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine