Йожеф САБО: «У сборной Украины есть проблемы в обороне»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил ничью в контрольном матче с Чехией и предстоящий поединок отбора с Финляндией.

«Мы видели по вчерашней игре, и не только по вчерашней, что у нас есть проблемы сзади. Есть проблемы у центральных защитников, игроки средней линии могут не вовремя возвращаться. Посмотрим, время подготовиться еще есть. Нам нужно выиграть, иначе шансы пропадут. Конечно, по сравнению со вчерашней игрой против чехов состав изменится и тренерский штаб выпустит лучших игроков, которые будут в хорошем состоянии».

«У Петракова еще есть время посмотреть на футболистов. Я думаю, что на официальные игры нужен будет состав опытнейших игроков, у которых не будут трястись ноги и они будут уверены», - сказал Сабо.