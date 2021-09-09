ФОТО. Сборная самых дорогих футболистов итальянской Серии А

Авторитетный портал Transfermarkt представил символическую сборную самых дорогих футболистов чемпионата Италии.
Лидирует в списке самых дорогих игроков 24-летний форвард миланского «Интера» и сборной Аргентины по футболу Лаутаро Мартинес, который оценивается в €80 миллионов.
Совокупная стоимость членов символической команды составила €658 миллионов.
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Источник — Transfermarkt
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