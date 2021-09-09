Юрий ВЕРНИДУБ: «Петраков заслужил работу со сборной Украины»

Наставник рад за своего друга

  • 09.09.2021 18:10
  • 598 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий ВЕРНИДУБ: «Петраков заслужил работу со сборной Украины»
© uaf.ua

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб считает, что Александр Петраков своей работой заслужил возможность работать со сборной Украины.

«Я очень рад, что наставником нашей национальной команды является Александр Петраков. Хорошо знаю этого человека, часто с ним общаюсь. Считаю, что он это право заслужил. Чуть больше двух лет назад Петраков выиграл чемпионат мира с молодежной сборной Украины (U-20), сделал также немало для развития нашего футбола. Очень хочется, чтобы его мечта – попасть в Катар на мировое первенство сбылась. А все остальное – это уже история».

«Нужно делать все для того, чтобы перевернуть страницу недавнего прошлого, сосредоточившись на достижении поставленной цели. Желаю Петракову и его команде побед и успехов», - сказал Вернидуб.

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Источник — FanDay

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    mandjiko
    online
    mandjiko, 09.09.2021 18:28 (изменен)
    -2
    не в заслуге дело было, выбирать из свободных украинских тренеров некого было, а на иностранного тренера у павелко никогда нет денег.
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