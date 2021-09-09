Криштиану РОНАЛДУ: «Новый вызов, но цели прежние»

36-летний португальский бомбардир Криштиану Роналду, который минувшим летом перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», приступил к тренировкам с «красными дьяволами».
«Новый вызов, но всегда с прежними целями!», — прокомментировал Криштиану свои свежие фото с тренировки.
Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы.
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