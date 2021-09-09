Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 готов забирать очки у Шахтера»

Тренер рассказал о подготовке к топ-матчу тура

  • 09.09.2021 17:11
  • 1069 просмотров
  • 7 комментариев
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 готов забирать очки у Шахтера»
© scdnipro1.com.ua

В 7-м туре УПЛ между собой сыграют вторая и третья команды чемпионата: «Шахтер» примет «Днепр-1». Тренер гостей Игор Йовичевич считает, что команда способна удивить.

«Хорошо поработали во время паузы сборных. У Артема Довбика была проблема с ребром, он не тренировался какое-то время, но уже можно сказать, что все восстановились и готовятся к матчу с «Шахтером».

«Игра против фаворита? В определенный день можно обыграть любого соперника. Зависит от вдохновения, от концентрации, от плана. Конечно, «Шахтер» - фаворит, они участвуют в Лиге чемпионов, это нужно уважать».

«Но мы знаем свою силу и готовы забирать очки. Если каждый сыграет на лучшем уровне, то позитивный результат возможен», - считает Йовичевич.

Игра состоится 11 сентября.

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Источник — СК Днепр-1

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 09.09.2021 18:38
    +2
    Так у Шахтёра никто в очках не играет.
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    Nashwill
    Nashwill, 09.09.2021 18:36
    -3
    Правильний настрій,вперед,дніпряни!! Тільки перемога над бомжоклюбом!
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    Александр Шевченко
    Александр Шевченко, 09.09.2021 18:18
    -2
    Игор, ох не легкая у вас будет задача проходить кротячий автобус Де Дзерби, они всей командой окопаются у своей штрафной, надеюсь ты придумаешь способ взломать этот автобус
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 09.09.2021 18:10
    0
    Вполне возможно. Пора прекращать эту традицию проигрывать грандам, победили только кризисное Динамо в начале 2020-го. У ШД проблемы в защите. Если Довбик на 100% будет готов, то шансы есть
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 09.09.2021 18:01
    0
    bullyUA, 09.09.2021 17:24
    Днепр-1 это не Агробизнес и не Александрия. Тем более, что сейчас вся линия защиты в Шахтере никакая.
    Ну да, куда там Реалу, Интеру, Бенфике и Монако до Днепра - 1.
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    Dominik
    Dominik, 09.09.2021 17:52
    -5
    ЖДЕм Днепруша!!!!
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    bullyUA
    bullyUA, 09.09.2021 17:24
    -1
    Днепр-1 это не Агробизнес и не Александрия. Тем более, что сейчас вся линия защиты в Шахтере никакая.
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