Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 готов забирать очки у Шахтера»

В 7-м туре УПЛ между собой сыграют вторая и третья команды чемпионата: «Шахтер» примет «Днепр-1». Тренер гостей Игор Йовичевич считает, что команда способна удивить.

«Хорошо поработали во время паузы сборных. У Артема Довбика была проблема с ребром, он не тренировался какое-то время, но уже можно сказать, что все восстановились и готовятся к матчу с «Шахтером».

«Игра против фаворита? В определенный день можно обыграть любого соперника. Зависит от вдохновения, от концентрации, от плана. Конечно, «Шахтер» - фаворит, они участвуют в Лиге чемпионов, это нужно уважать».

«Но мы знаем свою силу и готовы забирать очки. Если каждый сыграет на лучшем уровне, то позитивный результат возможен», - считает Йовичевич.

Игра состоится 11 сентября.