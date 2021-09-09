Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Украина в отборе играла гораздо ярче, чем на Евро»

На украинскую национальную команду негативно повлияли травмы игроков, считает специалист

  • 09.09.2021 16:38
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Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Украина в отборе играла гораздо ярче, чем на Евро»
© ФК Металлист. Максим Калиниченко

Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко поделился впечатлениями от выступления сборной Украины на Евро-2020. «Сине-желтые» дошли до 1/4 финала турнира, где проиграли Англии со счетом 0:4.

«Меня несколько насторожила игра сборной Украины на Евро-2020. Я понимаю, что было очень много объективных и субъективных причин. Но в отборе год назад команда играла гораздо ярче и гораздо лучше. И гораздо квалифицированнее играл каждый из футболистов. Я понимаю, что было много травм.

Степаненко стал старше? Он очень зависим от своей физической формы. Так как он долго проковырялся с травмой, соответственно, это был не тот Степаненко, в котором нуждалась сборная Украины. Потому что он был столпом, одним и системообразующих игроков. И остается им. Его очень не хватало для качественной обороны и для выхода из обороны», — считает Калиниченко.

Калиниченко провел 47 матчей за сборную Украины, где забил 7 мячей.

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Источник — Бомбардир

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