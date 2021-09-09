Николай КУХАРЕВИЧ: «В Труа острая конкуренция. Сам попросил аренду»

Украинский форвард рассказал о переезде в Бельгию

  • 09.09.2021 16:29
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Николай КУХАРЕВИЧ: «В Труа острая конкуренция. Сам попросил аренду»
© ohleuven.com

Украинский нападающий Николай Кухаревич начал сезон в составе французского «Труа», однако под конец трансферного окна перебрался в бельгийский «Левен».

«Я подписал долгосрочный контракт с «Труа», но у меня была возможность убедиться, что там острейшая конкуренция за место в основе. Чтобы иметь больше игровой практики, я посоветовавшись со своими агентами, решил обратиться с просьбой к клубному руководству подыскать мне вариант с арендой. Общими усилиями остановили свой выбор на «Левене», который мной активно интересовался еще до перехода в «Труа».

«Левен» находится среди аутсайдеров в элитном дивизионе Бельгии и, одним из моих конкурентов в борьбе за место в старте будет иранский легионер Кавех Ризайе, перешедший в августе из «Брюгге».

«Пока что это все, что мне известно, поскольку я сменил «прописку» буквально перед закрытием трансферного окна и еще не провел ни одной тренировки в составе «Левена». Однако, очень надеюсь, что 12 сентября, когда «Левен» будет принимать «Кортрейк», то окажусь в заявке», - сказал Кухаревич.

Игрок молодежной сборной Украины перебрался в «Труа» из «Руха».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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