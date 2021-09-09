Суперфинал Евролиги-2021. Расписание матчей

В четверг, 9 сентября, в португальском городке Фигейра-да-Фош стартует Суперфинал Евролиги по пляжному футболу 2021. Вашему вниманию предлагается календарь матчей с участием сборных Украины.
Расписание матчей и трансляций:
Воскресенье, 09.09.2021
14:00 - Женщины. Украина - Россия - 2:4
20:30 - Мужчины. Украина - Португалия (LIVE - Спорт 1)
Пятница, 10.09.2021
15:15 - Женщины. Украина - Испания
15:15 - Мужчины. Украина - Италия (LIVE - Спорт 2)
Суббота, 11.09.2021
15:15 - Женщины. Украина - Нидерланды
15:15 - Мужчины. Украина - Швейцария (LIVE - Спорт 1)
Воскресенье, 12.09.2021
Финал и матчи за призовые места
Источник — Ассоциация пляжного футбола Украины
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