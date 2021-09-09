Суперфинал Евролиги-2021. Расписание матчей

Сборная Украины по пляжному футболу стартует в престижном турнире

  • 09.09.2021 15:50
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Суперфинал Евролиги-2021. Расписание матчей
© beachsoccer.org.ua

В четверг, 9 сентября, в португальском городке Фигейра-да-Фош стартует Суперфинал Евролиги по пляжному футболу 2021. Вашему вниманию предлагается календарь матчей с участием сборных Украины.

Расписание матчей и трансляций:

Воскресенье, 09.09.2021

14:00 - Женщины. Украина - Россия - 2:4
20:30 - Мужчины. Украина - Португалия (LIVE - Спорт 1)

Пятница, 10.09.2021

15:15 - Женщины. Украина - Испания
15:15 - Мужчины. Украина - Италия (LIVE - Спорт 2)

Суббота, 11.09.2021

15:15 - Женщины. Украина - Нидерланды
15:15 - Мужчины. Украина - Швейцария (LIVE - Спорт 1)

Воскресенье, 12.09.2021

Финал и матчи за призовые места

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