Остап МАРКЕВИЧ: «Хватит нам пенять на судьбу»

Наставник «Мариуполя» рассказал о подготовке к поединку с «Колосом»

  • 09.09.2021 15:29
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Остап МАРКЕВИЧ: «Хватит нам пенять на судьбу»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

В 7-м туре чемпионата Украины «Мариуполь» на выезде сыграет с «Колосом». Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от поединка.

— От матча с «Колосом», в первую очередь, ожидаем хорошего футбола и набранных очков. Будет серьезный поединок. По-другому сейчас не бывает.

— Что вас беспокоит перед этой игрой?
— В целом ничего не волнует. Хватит нам, наверное, пенять на судьбу. Все нормально. Мы готовимся и, уверен, мы должны исправить и игру, и результат. Посмотрим, как сложится игра. Для нас сейчас главное — вернуться к нашему стилю игры.  Вернем игру — сможем набирать очки и подниматься в турнирной таблице. Мы упорно работаем над этим. В среду вернулись в Мариуполь пять игроков из юношеской сборной, в четверг приедут Драмбаев и Вьюнник из молодежной сборной. После их возвращение в полном составе будем готовиться к «Колосу».

— Отсутствие семи сборников наверняка отразилось на тренировочном процессе, на подготовке команды?
— Да, конечно, было не совсем удобно тренироваться в усеченном составе. Мы бы хотели, чтобы все ребята принимали участие в тренировочном процессе и отрабатывали необходимые аспекты в игре. Но мы не можем на это пенять. Это сборная Украины! И наши сборники обязаны защищать честь нашей страны. Это важно и для нас, и для футболистов.

— На старте чемпионата у «Мариуполя» было большое количество травмированных футболистов. Двухнедельная пауза пошла на пользу команде в этом аспекте? Футболисты успели восстановиться?
— Да, конечно! Мы немного подтянули ребят до оптимальных кондиций. Наш лазарет практически опустел. Мы рады этому факту.

— Вы сказали, что лазарет практически опустел. Кто из футболистов не поможет команде в матче против «Колоса»?
— Чоботенко получил тяжелую травму в Кропивницком. Мы ему желаем скорейшего выздоровления. Плюс Очеретько испытывает еще небольшой дискомфорт, и его участие в этой игре под вопросом, — сказал Маркевич в интервью каналу «Футбол 1».

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Источник — ФК Мариуполь

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