Тибериу Гиоане подал в оставку с поста главного тренера Брашова

40-летний экс-футболист киевского «Динамо» Тибериу Гиоане подал в отставку с поста главного тренера румынского муниципального клуба «Брашов».

Накануне «Брашов» уступил в четвертом раунде Кубка Румынии «Чиксереде» (2:6), тем самым, вылетев из розыгрыша турнира.

После этого болезненного поражения Гиоане заявил о том, что уходит в отставку: «Об этой игре действительно нечего сказать. Такой результат вызывает у команды шок. Я ухожу в отставку. Мне нравилось работать с этими парнями. Это все, что я мог сделать. У нас мало очков в чемпионате, и мне сейчас неловко. Ситуацию еще можно исправить и без меня на скамейке запасных. Мое решение окончательное, и я не передумаю», - заявил Гиоане.

Напомним, карьеру футболиста Гиоане завершил летом 2011 года. Впоследствии стало известно, что румын перенес инсульт на сборах в составе «Динамо».