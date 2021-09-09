Тибериу Гиоане подал в оставку с поста главного тренера Брашова

Накануне команда экс-«динамовца» унизительно проиграла в Кубке Румынии

  • 09.09.2021 15:21
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  • 1 комментарий
Тибериу Гиоане подал в оставку с поста главного тренера Брашова
© liga2prosport.ro. Тибериу Гиоане

40-летний экс-футболист киевского «Динамо» Тибериу Гиоане подал в отставку с поста главного тренера румынского муниципального клуба «Брашов».

Накануне «Брашов» уступил в четвертом раунде Кубка Румынии «Чиксереде» (2:6), тем самым, вылетев из розыгрыша турнира.

После этого болезненного поражения Гиоане заявил о том, что уходит в отставку: «Об этой игре действительно нечего сказать. Такой результат вызывает у команды шок. Я ухожу в отставку. Мне нравилось работать с этими парнями. Это все, что я мог сделать. У нас мало очков в чемпионате, и мне сейчас неловко. Ситуацию еще можно исправить и без меня на скамейке запасных. Мое решение окончательное, и я не передумаю», - заявил Гиоане.

Напомним, карьеру футболиста Гиоане завершил летом 2011 года. Впоследствии стало известно, что румын перенес инсульт на сборах в составе «Динамо».

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Источник — Fanatik.ro

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    CheMP, 09.09.2021 15:27
    -2
    ещё один физрук,точнее - очередной
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